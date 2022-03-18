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Feci kaza! Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Adana’nın Kozan ilçesinde feci bir yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Virajı alamayan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekleme: 18.03.2022 - 22:34 Güncelleme: 18.03.2022 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
Feci kaza! Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Feci kaza, saat 20.30 sıralarında Adana- Kadirli karayolu Hacıbeyli mevkisinde meydana geldi. Kadirli-Ankara seferini gerçekleştiren ve içinde 21 yolcunun bulunduğu Turabi Kanat yönetimindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün ters şeritten girdiği yan yolda virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi.

23 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, muavin ve 21 yolcu, kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı.

Feci kaza! Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Feci kaza! Adana'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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