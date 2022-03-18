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Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Tunus'ta bir kadının cinsel fantesizi onu öldürecekti. İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye giden kadının röntgen filminde cam tespit edildi. Ameliyata alınan kadının mesanesinden cam bardak çıktı. Bardak mesaneyi tıkayınca bardağın etrafında sert mineral kütleler oluştuğu tespit edildi. Uzmanlar ise zevk için cinsel organa veya vücudun başka yerlerine sokulan cisimleri kesinlikle tasviye etmiyor.

Ekleme: 18.03.2022 - 10:50 Güncelleme: 18.03.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı
İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran kadının röntgen filmi çekildikten sonra ortaya çıkanlar görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran 45 yaşındaki Tunuslu kadın hakkında ortaya çıkan gerçek şok etkisi yarattı.

Taramalar sonucu öncelikle vücudun bir enfeksiyonla savaştığı ortaya çıktı.Yapılan röntgen çekimi sonrası ise cam tespit edildi. Yıllardır duran camın dışı zaman içinde mesane taşıyla çevrildiği için hemen fark edilemedi.

Kadının mesanesindeki cam idrar yollarını tıkadığı için yıllar içinde bardağın etrafı sert mineral kütleler tarafından örtülmüştü. Doktorlar hem mesane taşını hem de 4 yıldır orada
duran bardağı çıkarmak için hastayı ameliyata aldı.

İddialara göre; Tunuslu kadın bardağı cinsel ilişki oyuncağı olarak kullandı. Doktorlar, insanların ya zihinsel sağlık sorunları nedeniyle ya da zevk için kasıtlı olarak cinsel organlarına
veya vücudun başka yerlerine çeşitli cisimler soktuklarını ancak bunu kesinlikle tavsiye etmediklerini dile getirdi.

45 yaşındaki Tunuslu kadın, ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.
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