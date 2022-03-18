  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cani anne kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdi! Sebebi pes dedirtti...

Vicdanları sarsan olay Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki kadın, 1 yaşındaki bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi. Talihsiz yavrunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Annenin ifadesi ise pes dedirtti!

Ekleme: 18.03.2022 - 16:56 Güncelleme: 18.03.2022 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Cani anne kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdi! Sebebi pes dedirtti...Akıllara durgunluk veren olay Diyarbakır'da yaşandı… Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.

BEBEĞİNE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRDİ

Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi.

TALİHSİZ YAVRU YOĞUN BAKIMDA!

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı.

Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.

CANİ ANNE İTİRAF ETTİ

N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı.

N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
18 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser...
Mühendislik harikası! İşte Çanakkale Köprüsünün tablaları arasındaki boşlukların sebebi
WSJ'dan Türkiye analizi: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın
Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!
AB'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarına övgüler...
Canlı yayında duygulu anlar! İlber Ortaylı Çanakkale zaferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
DİAYDER davasında iki İBB çalışanı hakkında savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verildi!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Valilikten açıklama geldi
Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!
Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu HDP'liler kandırdı
İlk yüz nakli yapılmıştı! Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Göreceksiniz
Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar
İstanbullular yine İETT ile sınanıyor! Otobüs arıza yaptı yolcular soğukta dışarıda kaldı...
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Ruslar Instagram yasağına 'Rossgram' ile çözüm buldu! 28 Mart'ta piyasaya çıkacak

Ruslar Instagram yasağına 'Rossgram' ile çözüm buldu! 28 Mart'ta piyasaya çıkacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sefer iptalleri açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sefer iptalleri açıklaması

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte