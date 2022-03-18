Cani anne kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdi! Sebebi pes dedirtti...

Vicdanları sarsan olay Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki kadın, 1 yaşındaki bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi. Talihsiz yavrunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Annenin ifadesi ise pes dedirtti!

Akıllara durgunluk veren olay Diyarbakır'da yaşandı… Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.BEBEĞİNE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRDİKız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi.TALİHSİZ YAVRU YOĞUN BAKIMDA!Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı.Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.CANİ ANNE İTİRAF ETTİN.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı.N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.