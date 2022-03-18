  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bosna Hersek'ten Rus büyükelçinin 'Sonunuz Ukrayna'ya benzer' tehdidine tepki: Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek'i hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kalakov'un "NATO'ya girmek isterseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer" sözlerine yanıt veren Dzaferovic, "Ukrayna örneğini vermesi Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saldırı" dedi.

Bosna Hersek'ten Rus büyükelçinin 'Sonunuz Ukrayna'ya benzer' tehdidine tepki: Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır
Ekleme: 18.03.2022 - 00:22 Güncelleme: 18.03.2022 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Bosna Hersek'ten Rus büyükelçinin 'Sonunuz Ukrayna'ya benzer' tehdidine tepki: Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır
Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek'e yönelik tehditlerde bulunarak, 'Eğer NATO'ya girmeye karar verirseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer.' dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Kalabuhov'un konuşmasında Ukrayna örneğini vermesini, 'Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saldırı' olarak değerlendirdi.

Dzaferovic, 'Bosna Hersek, anayasa ve kanunlar çerçevesinde geleceğiyle ilgili kararları kendisinin vereceği, vatandaşlarının talep ve çıkarları hususunda hareket eden egemen bir ülkedir. Başkalarının çıkarlarına göre hakaret etmeyiz ve Rusya, Bosna'nın geleceği hakkında kendine vazife çıkarma hakkına sahip değil.' dedi.

Bosna Hersek'in bugüne kadar verdiği gerek Avrupa Atlantik yolu gerekse NATO üyeliği başvuru sürecini kendi kurumlarının kararıyla olduğunu belirten Dzaferovic, 'Bunu demokratik prosedür ve temeller üzerine izlemekteyiz. Bu şekilde de kalacak. Bosna Hersek, Rusya Büyükelçiliği tarafından yöneltilmiyor.” şeklinde konuştu.

'KABUL EDİLEMEZ'
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Rusya Büyükelçisi Kalabuhov'un açıklamalarını 'kabul edilemez' şeklinde değerlendirdi.

Komsic, Kalabuhov'un, Rusya'nın saldırganlığını sürdürdüğü Ukrayna örneğini aktardığı mesajının tek bir anlam içerdiğini ve bunun Bosna Hersek için 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

ABD'nin Bosna Hersek Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da 'Kalabuhov'un son tehditleri, sorumsuzca ve kabul edilemez. NATO ile egemen ülkeler arasındaki düzenlemelere üçüncü taraflar karar veremez. Bosna Hersek'i Avrupa-Atlantik topluluğuna katılmak için gerekli adımları atma konusunda desteklemeye devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Bosna Hersek'ten Rus büyükelçinin 'Sonunuz Ukrayna'ya benzer' tehdidine tepki: Bu toprak bütünlüğümüze saldırıdır
İngiltere'den Putin iddiası: Savaş suçlarının arkasında olduğuna dair 'çok ama çok kuvvetli' kanıtlar var
Emniyet'ten atama ve yer değiştirme açıklaması! 62 bin personel yararlanacak
Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları için 3 formül! AA son dakika duyurdu: 65 Türk tahliye edildi
DSÖ'den Türkiye'ye salgınla mücadeledeki başarısından dolayı ödül
Rus saldırısı altındaki Mariupol'den acı haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi
Galatasaray - Barcelona - CANLI SKOR
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı
Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor
17 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler! Karşılamaya gelen vatandaşı böyle uzaklaştırdılar
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: Ortak basın toplantısında açıklamalar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da konuştu: Piyasalara büyüme mesajı
Rusya'yı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle: SPFS yaptırım kapsamına alınabilir
CHP'li belediyeden büyük ayıp! İzmir'de Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı bakımsızlıktan...
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...