Bolu Dağı'nda TEM otoyolu kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı!

Kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Bolu Dağı TEM otoyolundaki kazalar nedeniyle hem İstanbul hem de Ankara yönü ulaşıma kapandı. Sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Her iki istikamette trafiğe kapandı.



Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.



Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.