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Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait

Daha önce Putin', 'Savaş suçlusu' olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamalarında ise Biden'a "Haydut ve katil bir diktatör" demişti. Biden'ın bu açıklamalarının yankısı sürerken 24 yıl önce söyledikleri akıllara geldi. ABD Senatosu 1998 Yılı Dış İlişkiler Komitesi toplantısında konuşan dönemin Senatörü Biden "Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait" ifadeleri gündem oldu.

Ekleme: 18.03.2022 - 12:02 Güncelleme: 18.03.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD ve Rusya arasındaki gerilim de büyüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e önce 'savaş suçlusu' nütelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden dünkü konuşmasında ise "katil bir diktatör" ve "haydut"demişti. Biden'ın bu açıklamalarının yankıları sürerken 24 yıl önce yaptığı konuşma gündem oldu.



Biden dün yaptığı konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.



BELGRAD'IN BOMBALANMASINI BEN ÖNERDİM!

Biden'ın bu açıklamalarının yankıları sürerken ABD Senatosu 1998 Yılı Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşma gündem oldu. Biden o toplantıda yaptığı konuşmasında Belgrad'ın bombalanmasını ve Tuna Nehri üzerindeki tüm köprülerin yıkılması için Amerikalı pilotların gönderilmesini söylediği ortaya çıktı.

Putin'e savaş suçlusu diyen Biden'ın eski görüntüleri gündem oldu "Belgrad'ın bombalanmasını ben önerdim" | Video


BİDEN'IN GÜNDEM OLAN SÖZLERİ

Joe Biden, o videodaki konuşmasında şöyle dedi: "Belgrad'ın bombalanması fikrini ben verdim. Amerikan pilotlarının Tuna Nehri'ndeki bütün köprüleri yıkması için Sırbistan'a gönderilmesini öneren benim. Ben, Sırbistan'ın petrol depolarının vurulmasını da önerdim."

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Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
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