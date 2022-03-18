Beklenen gün geldi! Başkan Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü açıyor!

Çanakkale 1915 Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürecek. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ AÇILIYORÇanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde açılıyor. Düşmanın durdurulduğu, tarihin akışının değiştirildiği yerde tarihe yeni bir mühür vuruldu. Açılış töreninin sarkma olmaması halinde 16.00'da başlayacağı bildirildi.BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA SESLENECEKÇanakkale 1915 Köprüsü'nün açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu ile pekçok siyasi isim katılıyor. Erdoğan törende bir konuşma yapacak ve dünyaya önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın konuşması sonrası tarihi köprü açılacak.İLK GEÇİŞİ BAŞKAN ERDOĞAN YAPTIAçılışın ardından ilk geçişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan makam aracı ile yaptı. Araçla geçiş 6 dakika sürdü.