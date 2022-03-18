Batı'nın iki yüzlü tavrı bir kez daha gözler önüne serildi! CNN'de skandal 'sarin gazı' sözleri

Rusya Ukrayna savaşı ile Batı'nın insani konulardaki iki yüzlü tavrı bir kez daha apaçık gözler önüne serildi. Bu gerçek her seferinde yeni bir skandalla tekrarlanıyor. Son olarak CNN International'da canlı yayına katılan gazeteci Julie Loffe, şoke eden sözler söyledi. Loffe "Yani bilirsiniz, sarin gazının Suriye'de Müslümanlar ve farklı bir kültüre sahip insanlar üzerinde kullanılması başka bir şey. Peki Avrupa, bu gaz Avrupa toprağında ve Avrupalıların üzerinde kullanılırsa ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna Savaşı, ABD ve Avrupa diğer bir deyişle Batı toplumunun iki yüzlü 'insani' tavrını yine ortaya serdi. Hristiyan ve beyaz olmayanların acısına duyarsız kalan Batı, ölümler ve zulümler karşısında yine ayrım yapmaktan geri durmadı.CNN'DE ŞOKE EDEN SÖZLER!Bu durum satır aralarında değil artık apaçık dile getirilir oldu. Bir skandal da CNN International'ın canlı yayınlanan bir programında gerçekleşti.CNN'de bir yayına katılan gazeteci Julie Loffe, şoke eden ifadeler kullandı.'MÜSLÜMANLARA KULLANILMASI FARKLI'Loffe kimyasal silahların müslümanların üzerinde kullanılmasıyla Avrupalılara karşı kullanılmasının 'farklı şeyler' olduğunu dile getirdi! Loffe 'Peki, NATO ne yapacaksa...Yani bilirsiniz, sarin gazının Suriye'de Müslümanlar ve farklı bir kültüre sahip insanlar üzerinde kullanılması başka bir şey. Peki Avrupa, bu gaz Avrupa toprağında ve Avrupalıların üzerinde kullanılırsa ne yapacak? Müdahale edecekler mi? Yoksa geride durmaya devam mı edecekler? Ve eğer müdahale ederlerse, ne kadar ileri gidecekler? Ve Vladimir Putin'in istediği türden bir doğrudan bir yüzleşmeye istekliler mi?' ifadelerini kullandı.'BUNLAR HRİSTİYAN AVRUPALI, SURİYELİ MÜLTECİ DEĞİL!'Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken Batı medyasının yaşanan savaşla ilgili ırkçı söylemleri sık sık gündeme geliyor. Daha önce de Batı'lı medya organlarında CNN'de yaşananlara benzer skandallar yaşandı.ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında 'Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent' ifadelerini kullandı. ITV News muhabiri Lucy Watson da canlı yayında 'Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa' dedi.'MAVİ GÖZLÜ SARI SAÇLI AVRUPALILAR ÖLÜYOR'BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze de 'Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum' derken, Fransız kanalı BFM TV'de konuşan başka bir yorumcu, 'Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalılardan bahsediyoruz' dedi. NBC News muhabiri Kelly Cobiella ise canlı yayında 'Bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil, bunlar Ukrayna'dan gelen mülteciler. Hristiyanlar, beyazlar, birbirlerine çok benziyorlar' ifadelerini kullandı.