Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenler ile kutlanıyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile çok sayıda siyasi isim katılıyor. Erdoğan'ın katılımı ile bugün Çanakkale 1915 Köprüsü de açılacak. Dev eserin açılışı ile Çanakkale Zaferi taçlandırılacak. İşte 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi tören programı ve dakika dakika yaşananlar...

Çanakkale'de kanları ile canları ile yedi düvele karşı destan yazan kahramanlarımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde saygı ve dualarla anılıyor. Tüm yurtta Çanakkale şehitlerini anmak için birbirinden farklı program ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi katılıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...TÖREN BAŞLADI12.25: Başkan Erdoğan ve protokol töreni takip etmek için alana geçti. Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapılıyor.12.20: Askeri karşılamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra da İstiklal Marşı okundu.12.15: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören başladı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ve Kabine üyeleri katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi Töreni'nde açıklamalar yapacak.