Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı. Tören kapsamında Başkan Erdoğan, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bu sırada, Türk bayrağına hassasiyeti ile bilinen Başkan Erdoğan anıta bıraktığı çelengi özenle düzeltti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı.Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum." dedi.Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.Tören kapsamında Başkan Erdoğan, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bu sırada, Türk bayrağına hassasiyeti ile bilinen Başkan Erdoğan anıta bıraktığı çelengi özenle düzeltti.