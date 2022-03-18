  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı. Tören kapsamında Başkan Erdoğan, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bu sırada, Türk bayrağına hassasiyeti ile bilinen Başkan Erdoğan anıta bıraktığı çelengi özenle düzeltti.

Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar
Ekleme: 18.03.2022 - 13:15 Güncelleme: 18.03.2022 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum." dedi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
Tören kapsamında Başkan Erdoğan, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bu sırada, Türk bayrağına hassasiyeti ile bilinen Başkan Erdoğan anıta bıraktığı çelengi özenle düzeltti.

AB'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarına övgüler...
Canlı yayında duygulu anlar! İlber Ortaylı Çanakkale zaferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Beklenen gün geldi! Başkan Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü açıyor!
DİAYDER davasında iki İBB çalışanı hakkında savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verildi!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Valilikten açıklama geldi
Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!
Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu HDP'liler kandırdı
İlk yüz nakli yapılmıştı! Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Göreceksiniz
Başkan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı! Dikkat çeken anlar
İstanbullular yine İETT ile sınanıyor! Otobüs arıza yaptı yolcular soğukta dışarıda kaldı...
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!
Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı
Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte