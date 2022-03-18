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Bakan Akar'dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart mesajında, "Bu zafer, Osmanlı coğrafyasının her bölgesinden gelen kahramanlarımızın fedakârlıklarıyla, ordu ve milletin omuz omuza topyekûn mücadelesiyle ve milli birlik ruhuyla elde edilmiştir." dedi.

Ekleme: 18.03.2022 - 10:05 Güncelleme: 18.03.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı.
 
Bakan Akar'ın mesajı şu şekilde: 
 
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mensupları,
 
Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,
 
Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin Kıymetli Aileleri
 
Bugün; devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken şehadet makamına ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken, aynı zamanda “Çanakkale Deniz Zaferi”nin 107’nci yıl dönümünü kutluyoruz.
 
Bu zafer, Osmanlı coğrafyasının her bölgesinden gelen kahramanlarımızın fedakârlıklarıyla, ordu ve milletin omuz omuza topyekûn mücadelesiyle ve milli birlik ruhuyla elde edilmiştir.
 
Şanlı tarihi boyunca egemen ve bağımsız yaşamayı karakteri olarak benimsemiş asil milletimizin kahraman evlatları, bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı tüm dünyaya Çanakkale’nin asla geçilemeyeceğini göstermiştir.
 
Vatanımızı sömürgeleştirmek, milletimizi esarete mahkûm etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Çanakkale’de ortaya konan bu mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır.
 
Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı imanıyla, milli ve manevi değerlerimizi koruma azmiyle mücadele eden kahraman ordumuz, Mehmetçik; bugün de egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “ölürsem şehit, kalırsam gazi…” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.
 
Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları da bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizi ve asil milletimizi yarınlara daha güvende taşımak için üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir.
 
Bu anlamlı gün vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.
 
Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
 
Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum.
 
Aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun."
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