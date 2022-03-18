ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir

Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batı'nın yaptırımlarına rağmen geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya meydan okumaya devam ediyor.Ukrayna'yı yalnız bırakan ABD, Putin'in nükleer silaha baş vurabileceğini öne sürdü.Moskova Ukrayna'da sivillere zarar vermemeye çalışırken, Irak'ı sivil asker ayrıt etmeden bombalayan ABD yaptığı katliamları unuttu.ABD basınının Pentagon'un Savunma İstihbarat Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunma direncinin sürmesi ve bunun karşısında asker ve ekipman açısından zorluk yaşaması durumunda Batı'ya karşı nükleer tehditleri kullanabileceği analizi yer aldı.67 sayfalık değerlendirmede görüşlerine yer verilen Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier Ukrayna saldırısının Rusya'nın askeri gücünü azalttığını, bunun yanında ekonomik yaptırımların Rusya'yı uzun süren bir ekonomik bunalıma ve diplomatik izolasyona sürükleyebileceğine dikkat çekti.Berrier savaşın ve sonuçlarının Rusya'yı kademeli şekilde zayıflatacağını, Rusya'nın Batı'ya mesaj vermek ve yurt içi ve yurt dışı kamuoyuna gücünü göstermek açısından nükleere başvurabileceğini belirtti.