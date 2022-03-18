  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın değerlendirmesine göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer tehditlere başvurması olası görünüyor.

ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
Ekleme: 18.03.2022 - 11:40 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batı'nın yaptırımlarına rağmen geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya meydan okumaya devam ediyor.

Ukrayna'yı yalnız bırakan ABD, Putin'in nükleer silaha baş vurabileceğini öne sürdü.

Moskova Ukrayna'da sivillere zarar vermemeye çalışırken, Irak'ı sivil asker ayrıt etmeden bombalayan ABD yaptığı katliamları unuttu.

ABD basınının Pentagon'un Savunma İstihbarat Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunma direncinin sürmesi ve bunun karşısında asker ve ekipman açısından zorluk yaşaması durumunda Batı'ya karşı nükleer tehditleri kullanabileceği analizi yer aldı.

67 sayfalık değerlendirmede görüşlerine yer verilen Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier Ukrayna saldırısının Rusya'nın askeri gücünü azalttığını, bunun yanında ekonomik yaptırımların Rusya'yı uzun süren bir ekonomik bunalıma ve diplomatik izolasyona sürükleyebileceğine dikkat çekti.

Berrier savaşın ve sonuçlarının Rusya'yı kademeli şekilde zayıflatacağını, Rusya'nın Batı'ya mesaj vermek ve yurt içi ve yurt dışı kamuoyuna gücünü göstermek açısından nükleere başvurabileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!
Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı
Asgari ücrete yarıyıl zammı yapılabileceği açıklandı!
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi o günleri anlattı
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı’nın izinde!
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde düşman nasıl bozguna uğratıldı? İşte tarihi zaferin hikayesi...
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Rus ordusunun ilerleyişi durdu
Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti
EPDK'dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır
138 yıllık hayal gerçek oldu! Çanakkale Köprüsü, 415 milyon euro tasarruf sağlayacak!
Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...