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ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz

Rusya’nın 23 gündür bombardımanına hedef olan Ukrayna’nın, Türk SİHA’larla kentlerini başarıyla savunmasını dünya konuşmaya devam ediyor. Son olarak ABD basını, TB2'lerin başarılı operasyonlara imza attığını yazdı. SİHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu belirtildiği haberde, "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir" denildi.

ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
Ekleme: 18.03.2022 - 11:45 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünyanın farklı noktalarındaki operasyonel başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından da satılan alınan TB2'lerin başarısı, ABD merkezli Foreign Policy dergisinin analizine yansıdı.

NATO'YA 6 MADDELİK TAVSİYE

NATO'nun Ukrayna'ya ne şekilde yardım edebileceği 6 maddede aktarıldı. Ukraynalı gönüllülerin taşınabilir sistemler kullanmaları için eğitilmesi, sivil siber faaliyetlerin kolaylaştırılması, savaş uçağı sağlanması, gönüllü pilotlara görev verilmesi ve hükümetin devamlılığının desteklenmesi gibi maddelere yer verildi.


TB2 HEDEFLERİ BAŞARIYLA VURUYOR

İnsansız muharebe hava araçları sağlanmasına ilişkin başlık altında Bayraktar TB2'lerin rolünden söz edildi. Ukrayna ordusunun Rusya ile yaşadığı savaşta TB2 SİHA'larla başarılı operasyonlara imza attığı, söz konusu araçların hedefleri başarıyla vuran neredeyse tek hava platformu olduğu kaydedildi.

"DİKKAT ÇEKİCİ"

Tedarik edilen az sayıda TB2 göz önüne alındığında bu durumun dikkat çekici olduğu belirtilerek, "Daha fazla SİHA ve mühimmat sağlamak, tedarik hatlarını engelleme konusunda ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmada fark yaratabilir." denildi.

Ukrayna'nın Herson şehrinde ilerleyen Rus konvoyu ummadık bir saldırıyla karşılaştı. Askeri teçhizat yüklü dev araçlar Bayraktar TB2 SİHA atışlarıyla kullanılamaz hale geldi.

AZERBAYCAN HATIRLATMASI: OPERASYONEL FELCE YOL AÇTILAR

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun yürüttüğü başarılı operasyonların anımsatıldığı yazıda, "Azerbaycan, Ermenistan ordusunu yenmek için yoğun şekilde insansız hava araçları kullandı. Önemli miktarda Ermeni askeri teçhizatını ve konvoyunu imha ederek, operasyonel felce yol açtılar." ifadeleri kullanıldı.
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