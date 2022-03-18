2022 Skoda Fabia'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! 2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?

2022 Skoda Fabia'nın Türkiye'ye giriş yapmasıyla birçok araba almak isteyen vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Skoda Fabia ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 2022 Skoda Fabia özellikleri neler? 2022 Skoda Fabia ne kadar? İşte merak edilenler...

2022 Skoda Fabia Özellikleri Neler?



2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?



2022 Skoda Faiba fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Yeni fiyatın açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Türkiye’ye giriş yapmasının ardından araba almak isteyen vatandaşlar Skoda Fabia’nın Türkiye fiyatını merak ediyordu. 379 bin lira ile 450 bin lira arasında değişiklik gösteren modelin 3 farklı seçeneği bulunuyor.veneler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Skoda Fabia özellikleri neler sorusu yer aldı. Türkiye’ye geliş fiyatının açıklanmasının ardından araç sahibi olmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 Skoda Fabia Teknik özellikleri;Silindir Hacmi: 999 ccMaksimum Hız: 186 km/sBeygir Gücü: 95 HP0-100 Km Hızlanma: 11.1 snMaksimum Tork: 160 NmUzunluk: 3997 mmVites Tipi: OtomatikGenişlik: 1732 mmYakıt Türü: BenzinYükseklik: 1452 mmŞehir İçi Ortalama Tüketim: 6.1 ltBoş Ağırlık-Şehir Dışı Ortalama Tüketim: 4.4 ltBagaj Hacmi: 305 ltKarma Yakıt Tüketimi: 5.0 ltYakıt Deposu-birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye’ye giriş yapan modelin bütün detayları aratılırken en merak edilen soru ise 2022 Skoda Fabia ne kadar sorusu oldu. İşte oldukça merak edilen 2022 Skoda Fabia ile rakip araç modellerin fiyatlarının karşılaştırması;1.0 TSI 95 PS Elite: 379.900 TL1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 427.400 TL1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 459.900 TLRenault ClioJoy 1.0 Sce 65 bg: 311.000 TLJoy 1.0 TCe ECO 100 bg: 361.000 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 374.000 TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 388.000 TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 451.900 TLPeugeot 208PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5: 362.500 TLPRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8: 450.000 TLALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 475.000 TLGT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 529.500 TLVolkswagen polo1.0 80 PS Manuel Impression: 371.300 TL1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 430.600 TL1.0 TSI 95 PS DSG Life: 450.800 TL1.0 TSI 95 PS DSG Style: 529.700 TLToyota yaris1.0 Vision: 330.400 TL1.5 Dream Multidrive S: 457.150 TL1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 485.350 TL1.5 Flame Multidrive S: 493.150 TL1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 512.950 TL