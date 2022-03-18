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2022 Skoda Fabia'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! 2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?

2022 Skoda Fabia'nın Türkiye'ye giriş yapmasıyla birçok araba almak isteyen vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Skoda Fabia ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 2022 Skoda Fabia özellikleri neler? 2022 Skoda Fabia ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 14:46 Güncelleme: 18.03.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
2022 Skoda Fabia'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! 2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?
2022 Skoda Faiba fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Yeni fiyatın açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Skoda Fabia ne kadar ve 2022 Skoda Fabia fiyatı ne kadar soruları yer aldı. Türkiye’ye giriş yapmasının ardından araba almak isteyen vatandaşlar Skoda Fabia’nın Türkiye fiyatını merak ediyordu. 379 bin lira ile 450 bin lira arasında değişiklik gösteren modelin 3 farklı seçeneği bulunuyor. 2022 Skoda Fabia ne kadar ve 2022 Skoda Fabia özellikleri neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

2022 Skoda Fabia Özellikleri Neler?


Skoda Fabia özellikleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Skoda Fabia özellikleri neler sorusu yer aldı. Türkiye’ye geliş fiyatının açıklanmasının ardından araç sahibi olmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2022 Skoda Fabia Teknik özellikleri;

Silindir Hacmi: 999 cc

Maksimum Hız: 186 km/s

Beygir Gücü: 95 HP

0-100 Km Hızlanma: 11.1 sn

Maksimum Tork: 160 Nm

Uzunluk: 3997 mm

Vites Tipi: Otomatik

Genişlik: 1732 mm

Yakıt Türü: Benzin

Yükseklik: 1452 mm

Şehir İçi Ortalama Tüketim: 6.1 lt

Boş Ağırlık-

Şehir Dışı Ortalama Tüketim: 4.4 lt

Bagaj Hacmi: 305 lt

Karma Yakıt Tüketimi: 5.0 lt

Yakıt Deposu-


2022 Skoda Fabia'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! 2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?

2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?


2022 Skoda Fabia fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye’ye giriş yapan modelin bütün detayları aratılırken en merak edilen soru ise 2022 Skoda Fabia ne kadar sorusu oldu. İşte oldukça merak edilen 2022 Skoda Fabia ile rakip araç modellerin fiyatlarının karşılaştırması;


1.0 TSI 95 PS Elite: 379.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 427.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 459.900 TL


2022 Skoda Fabia'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! 2022 Skoda Fabia Fiyatı Ne Kadar?


Skoda Fabia'ya Rakip Araçların Fiyatları


Renault Clio

Joy 1.0 Sce 65 bg: 311.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 361.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 374.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 388.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 451.900 TL

Peugeot 208

PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5: 362.500 TL

PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8: 450.000 TL

ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 475.000 TL

GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 529.500 TL

Volkswagen polo

1.0 80 PS Manuel Impression: 371.300 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 430.600 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Life: 450.800 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Style: 529.700 TL



Toyota yaris

1.0 Vision: 330.400 TL

1.5 Dream Multidrive S: 457.150 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 485.350 TL

1.5 Flame Multidrive S: 493.150 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 512.950 TL
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