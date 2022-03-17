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Zelenskiy'nin videosu hayrete düşürdü! Rusya-Ukrayna savaşında 'deepfake' skandalı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin deepfake videosu herkesi şaşkınlığa uğrattı. Zelenskiy, o videoda Ukraynalılardan silah bırakmalarını istiyor gibi görünse de gerçek sonradan anlaşıldı. Facebook'un ana şirketi Meta ise Zelenskiy'nin asla yapmadığı bir açıklamaya ait söz konusu deepfake videosunu kaldırdı.

Ekleme: 17.03.2022 - 13:00 Güncelleme: 17.03.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'nin videosu hayrete düşürdü! Rusya-Ukrayna savaşında 'deepfake' skandalıSon zamanlarda herkes deepfake teknolojisini ve onun geleceğini konuşuyor. Bir görüntü veya videodaki kişinin görüntüsünün bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği deepfake teknolojisinde büyük aşama kaydedilirken, bazı ünlülerin neredeyse gerçekmiş gibi görünen sahte videoları da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ortaya çıkan bir deepfake videosu, sahte görüntüler yaratmaya imkan tanıyan bu teknolojinin savaş gibi tehlikeli zamanlarda nasıl korkutucu bir şekilde kullanılabileceğini gösterdi.

DEEPFAKE VİDEOSU ŞAŞKINLIĞI! ZELENSKIY UKRAYNALILARDAN SİLAHLARINI BIRAKMALARINI İSTEDİ
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ait bir video internette yayılmaya başladı. Videoda Vladimir Zelenskiy bir kürsünün arkasında konuşuyor ve Ukrayna'nın Donbas'ı Rusya'ya iade etmeye karar verdiğini ve ülkesinin savaştaki mücadelesinin başarısız olduğunu ilan ediyordu. Ukraynalılardan silahlarını bırakmasını isteyen video birçok kullanıcıyı hayrete düşürdü.

Ancak tüm bunlar koca bir yalandan ibaretti. Çünkü söz konusu video deepfake teknolojisi ile oluşturulmuştu ve Zelenskiy böyle bir açıklamayı asla yapmamıştı.

Zelenskiy'nin videosu hayrete düşürdü! Rusya-Ukrayna savaşında 'deepfake' skandalı

BAZI İPUÇLARI BULUNDU
Aslında videonun deepfake olduğunu gösteren birkaç ipucu vardı. Örneğin Vladimir Zelenskiy'nin kafası gerçek hayattakinden daha büyük görünüyordu. Sahte ses de gerçek sesinden çok daha farklıydı. Ancak yine de gerçeğe oldukça yakındı ve tüm bunlar birçok kullanıcıyı kandırmaya yetti.

META PLATFORMLARDAN KALDIRDI
Meta'nın güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher ise Twitter'dan açıklama yaparak söz konusu videonun şirketin platformlarından kaldırıldığını duyurdu.

ZELENSKIY'DEN GERÇEK VİDEO GELDİ
Başkan Vladimir Zelenskiy, deepfake videosunu yalanlamak için Instagram hesabından 'Evdeyiz ve Ukrayna'yı savunuyoruz' mesajı ile 'gerçek' bir video yayınladı.
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