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Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor

İstanbul'da bir firmanın yüz bakımı için ürettiği krem maskede ağır metal analizi sonrası standardın üzerinde arsenik ve kurşun tespit edildi. Firma, ürünü geri toplamak için gazeteye ilan verdi, 'kullanmayın' çağrısında bulundu. Firma ürünü kullananlara ise olumsuz etki görülmesi halinde doktora başvurması tavsiyesinde bulundu. Ancak ürün hala raflarda ve internetten de satışa sunuluyor. Ürünün verebileceği zararları değerlendiren Uzm. Dr. Mari Benli, "DNA hasarı meydana getirebilir. Yani vücudumuzun genetik yapısını bozabilir. Bu da kansere dahi sebep olabilir" dedi.

Ekleme: 17.03.2022 - 12:05 Güncelleme: 17.03.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor
İstanbul'da bir kozmetik firması, 'Zenix Clay Face Mask Buble Gum' adlı kil maskesinde limit dışı değerde arsenik ve kurşun metali olduğu tespitiyle, ürünleri geri çektiğini duyurdu. Firma toplatma kararıyla ilgili gazeteye ilan verdi. İlanda 'Zenix Clay Face Mask Buble Gum' adlı ürün için toplatma kararı alındığını duyuran firma, kullanmış olanların istenmeyen bir etki görmesi halinde doktora başvurması çağrısı yaptı.

Kozmetik firması kil maskesini toplatma kararını duyurduğu gazete ilanında, üründen etkilenenlerin durumları hakkında mail ve telefonla bilgi vermelerini de istedi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında piyasaya sürülen kil maskesinin, halen 19.80 TL fiyatla, farklı internet siteleri üzerinden satışının devam ettiği ortaya çıktı.

'GENETİĞİ BOZAR, KANSERE NEDEN OLUR'

DHA'ya konuşan Nükleer Tıp Uzmanı Mari Benli, arsenik ve kurşun metalinin limit dışı değerde olan bir ürünü kullanan insanlarda genetik bozulmalar yaşanabileceğini belirtti. Benli şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bu tarz metaller özellikle böbrek ve karaciğerde birikerek, olumsuz etkiler meydana getirir. Beyin fonksiyonlarının bozulması, dikkat dağınıklığı, sindirim sistemiyle ilgili sorunlar hatta vücutta bağışıklık sistemini de bozabilir. İleri giderek DNA hasarı meydana getirebilir, vücudumuzun genetik yapısını bozabilir. Bu da kansere dahi sebep olabilir.'

'SIK KULLANILIRSA VÜCUTTA BİRİKİR'

Kilin topraktan, çamurdan elde edilen bir madde olduğunu belirten Benli, 'Toprakta çeşitli ağır madenler zaten bulunur. Bölgesine göre arsenik ve kurşun da bulunabilir. Cilde sürülüp bir süre üzerinde kuruyan bu tür maskelerden cilde bazı maddeler geçebilir. Belirlenmiş olan sınırın üzerindeyse vücuda geçer. Hele sık uygulanıyorsa, bunlar vücutta birikim yapan maddelerdir' dedi.

Arseniğin maden değil bir kimyasal yapı olduğunu belirterek 'Topraktan da gelebilir. Arsenik bir defada yoğun tüketilirse zehirdir. Az miktarlarda maruz kalmakta, vücudun kimyasal yapısını, organların çalışmasını ve işlevini bozar' dedi.

'NE VERİRLERSE ALIYORUZ'

Kil maskesinde limit değerin üzerinde arsenik ve kurşun çkmasıyla ilgili görüşünü paylaşan Yeliz İstenci, 'Kaliteli markalarda böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum ama pazardan alınan ürünler öyledir bence. Kullandığım marka böyle bir ilan verse haberim olmaz çünkü, hiç gazete okumuyorum' dedi.

Doğal diye alınan ürünlerin içinde metal olabileceğinden haberdar olmadığını belirten Bahar Yıldız, 'Ben kayısı çekirdeği özlü bir krem kullanıyorum. İçeriğini adam akıllı yazmıyorlar ki. Biz öneriye göre alıyoruz, içinde ne var bilmiyoruz. Kozmetikçiler ne verirse onu alıyoruz. Eczanedekiler daha iyi oluyor bence' diye konuştu.

'İLAN VERMİŞ OLMALARI BİLE MUCİZE'

Elif Amasyalı ise 'Bilinen markalardan almaya çalışıyorum. 30 yaşını geçince kırışıklıklara karşı kullanmaya başladım. Kalitesiz ürünler olabilir. İçeriklerine bakmıyorum. Sadece bilinen, önerilen tanınmış markalardan alıyorum. Gazetede bu ilanı göremezdim, mümkün değil. Zaten artık gazete de okumuyoruz ki. Bu ilanı vermiş olmaları bile mucize' dedi.
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