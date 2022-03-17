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Ukrayna'da kampanya: Putin'i Jüpiter'e gönderin

Ülkedeki Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Rus lidere karşı sıra dışı bir girişimde bulundu. Toplanan miktar 2 milyon doları geçti.

Ekleme: 17.03.2022 - 11:34 Güncelleme: 17.03.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da kampanya: Putin'i Jüpiter'e gönderinUkrayna hükümeti, Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ilginç bir kampanya başlattı.

Putina.net isimli internet sitesindeki kampanyada "Putin'i Jüpiter'e gönder" ifadesi yer alıyor.

"ÇOK UZAKLARA GÖNDERELİM" ÇAĞRISI
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından hazırlanan sitede, Putin'i "çok uzaklara gönderecek bir roket inşa etmemize yardım etmek için bağışta bulunun" çağrısı yapılıyor.

TOPLANAN MİKTAR
Kampanya kapsamında şimdiye kadar toplanan miktar, 2 milyon doları geçti. Hedefin 100 milyar dolar olduğu açıklandı.

Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu Jüpiter'e gönderebiliriz." ifadesini kullandı.

FONLARIN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞI AÇIKLANDI
Söz konusu internet sitesinde yer alan bilgiye göre, toplanan fonlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmek ve Ukrayna'nın yıkılan altyapısını yeniden inşa etmek için kullanılacak.

"Neden Jüpiter?" sorusuna ise aynı sitede "Bir gaz devi ve güneş sistemindeki en büyük gezegen" yanıtı verildi.

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