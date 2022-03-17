TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Terör sevici Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında firari FETÖ mensubu Erkan Tufan Aytav’ın programına katıldığı gerekçesiyle, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.
Geçmiş dönemlerde PKK terör örgütü hakkındaki operasyonlara karşı çıktığı açıklamaları ile gündeme gelen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın Youtube platformu üzerinden yayınladığı programa katıldı. Fincancı programda FETÖ'cü Aytav'ın sorularını yanıtlarken, hükümetin sağlık politikasına ilişkin yorumlarda bulundu.
TEM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 15 Mart'ta çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.