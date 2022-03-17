Rusya'yı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle: SPFS yaptırım kapsamına alınabilir

Beyaz Saray'a önerileriyle öne çıkan Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı, 7 Mart tarihinde “Rusya'nın SWIFT alternatifine de yaptırım uygulamanın zamanı geldi” başlıklı bir yazı yayınladı.Vakfın kıdemli isimlerinden Matthew Zweig ve araştırma müdürü ve analisti John Hardie tarafından kaleme alınan yazıda “Washington ve müttefiklerinin Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmanın yollarını acilen değerlendirmesi gerektiği, SWIFT yaptırım listesine diğer Rus bankalarının da eklenmesi ve alternatif olarak yaptırımlardan kaçmak için kullanılacak SPFS'nin de hedef alınması gerektiği” belirtiliyor.Rus birliklerin Kiev'i kuşatmış olması nedeniyle “kaybedilecek hiç vakit olmadığına” dikkat çeken yazarlar, Washington'a bunu nasıl yapabileceklerini de şöyle açıklıyor:■ “Örneğin, Biden hükümeti SPFS ile bağlantılı her türlü finans kurumuyla işlemleri yasaklayabilir;■ Asgari bir bedelin üzerinde ABD'de kullanılabilecek sistemler üzerinden ödeme yapılması koşulu getirebilir;■ Hazine Bakanlığı, Yurtseverlik Yasası Madde 311 aracılığıyla ABD'li finans kuruluşu ve kurumlarından doğrudan veya dolaylı olarak SPFS kullanılarak gerçekleşen ödemeleri reddetmesini isteyebilir.”Mart 2022 itibariyle SPFS'yi kullanan 400'e yakın banka bulunuyor. Rusya ile 33 milyar dolarlık ikili ticareti olan Türkiye'de de savaş sonrası yaptırımların ardından Türk ihracatçılar SPFS'nin bir alternatif olarak kullanılıp kullanılmayacağını değerlendiriyordu.Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de SPFS'ye yönelik bir adım atılacağının sinyalini verdi. Suzuki mart başında yaptığı açıklamalarda “Rusya'ya yönelik yaptırımların etkinliğini sağlamak için kripto varlıklar ve SPFS gibi ödemelerdeki durumu yakından izliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.