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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, ülke genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ekleme: 17.03.2022 - 22:34 Güncelleme: 17.03.2022 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

İSTANBUL

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca camilerinde mevlit programları düzenlendi.

Fatih Camisi'nde Fatih Müftülüğünce düzenlenen programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Program sonrası kısa bir konuşma yapan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, öğrencilerin düzenlediği mevlit programının çok değerli olduğunu belirterek, 'Bizden sonra bu kürsüler gençlerimize kalacak. Kendilerini yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun.' dedi.

Mevlit programının ardından cami çıkışında Fatih Belediyesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

ADANA

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi.

Programın sonunda cemaat dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

ADIYAMAN

Adıyaman İl Müftülüğünde Berat Kandili dolayısı ile program düzenlendi.

Kentteki Ulu Cami'de İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BARTIN

Bartın'da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

DENİZLİ

Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazından sonra toplanan vatandaşlar, yatsı namazını kılana kadar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

DENİZLİ

Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazından sonra toplanan vatandaşlar, yatsı namazını kılana kadar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

DÜZCE

Düzce'de il merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

ELAZIĞ

Elazığ İl Müftülüğü tarafından tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.

Camiye gelen vatandaşlara görevliler tarafından lokum ve kolonya ikram edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

HATAY

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay vaaz verdi.

Cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.


KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta da kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, dua etti, namaz kıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

KARABÜK

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Program, yapılan duayla sona erdi.

KAYSERİ

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili'nin önemini anlatarak, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi.

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