Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu tam 3 hafta önce Ukrayna topraklarına girdi. Çıkan savaşta yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı. Milyonlarca Ukraynalı ise başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı.Şiddetin dozunu giderek artıran Rusya ise ABD, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok devlet liderinden tepki gördü. Ülkeler Putin'i durduramayınca ekonomik ve siyasi yaptırım kararı aldı.Yaptırım kararları ise Rus lider Putin'in söylemlerini daha da sertleştirdi. Putin bu sefer de Ukrayna'ya saldırıların ardından yaptırımlarla karşılaşan Moskova'nın yanında durmayan Rus vatandaşlarını hedef aldı. Putin, görüntülü mesajında, yurt dışında yaşayan ve 'Rusya'ya değil, Batı'ya daha fazla sempati duyan' Ruslarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.Söz konusu vatandaşları zihinsel olarak Rus halkıyla olmamakla suçlayan ve konuşmasında son derece kızgın olduğu görülen Putin, 'Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır.' dedi. Putin, 'Miami'de ya da Fransız Rivierası'nda villası olan, kaz ciğeri, istiridye ya da sözde cinsiyet özgürlükleri olmadan yapamayanları hiç yargılamıyorum.' ifadesini kullandı.Miami, ABD'nin en büyük Rus topluluklarından birini barındırıyor. Vladimir Putin'in konuşması, ABD ve Avrupa'nın Rus iş insanlarının mal varlıklarına el koymaya başlamasının ardından geldi.