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Otogar bombacıları için mütalaa! PKK Suriye’de de aynı bombaları kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İstanbul’u kana bulayacaklardı” diye duyurduğu otogar bombacılarının yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ramazan Arslan ve İbrahim Zal’ın 8’er yıla kadar, Yaşar Samur’un ise 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaasında, yakalanan bombaların düzeneğinin, Suriye’nin Azez ve Afrin bölgelerindeki PKK saldırılarıyla aynı olduğu belirtildi.

Otogar bombacıları için mütalaa! PKK Suriye’de de aynı bombaları kullandı
Ekleme: 17.03.2022 - 16:04 Güncelleme: 17.03.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Otogar bombacıları için mütalaa! PKK Suriye’de de aynı bombaları kullandı
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Yaşar Samur ile başka davadan tutuklu Ramazan Arslan cezaevinden mahkemeye getirildi. Tutuksuz sanık İbrahim Zal ile avukatlar da duruşmada hazır bulundu.



Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 6 adet 5 kilo plastik patlayıcı taşırken yakalanan Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Savcı, Arslan ve Zal'a patlayıcıyı taşıtan Yaşar Samur'un da "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "PKK terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

PKK SURİYE'DE DE AYNI BOMBALARI KULLANDI

Savcının mütalaasında, 28 Nisan 2021 tarihinde Büyük İstanbul Otogarının bulunduğu Bayrampaşa'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen önleyici kolluk çalışmaları sırasında bombacıların yakalandığı anlatıldı.



Mütalaada Kriminal Daire Başkanlığınca düzenlenen hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, bombada kullanılan elektronik düzeneklerin PKK terör örgütünce geliştirilerek imal edildiği, bu düzeneklerin PKK tarafından el yapımı bombalarda sıkça kullanıldığı aktarıldı. Suriye'nin Azez ve Afrin Koordinatör Emniyet müdürlükleri polis sorumluluk bölgesinde de bu tip düzeneklerle karşılaşıldığına dikkat çekildi.



TAHLİYE KARARI

Sanıklar ve avukatlar, savcının mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için süre istedi. Duruşmayı bir ay sonraya erteleyen mahkeme heyeti, 39 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Yasar Samur'un tahliyesine karar verdi.



Tahliye kararında, Samur'un savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumu ve Anayasa'nın 13. maddesindeki düzenlemenin dikkate alındığı kaydedildi. Samur hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
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