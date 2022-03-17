  • USD: 14,68 - 14,70
  • EURO: 16,13 - 16,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ortak Netflix kullananlar dikkat: Ekstra ücret dönemi başlıyor

Popüler dijital yayın platformu Netflix, ortak hesap kullanan ve tek şifreyle giriş yapan kullanıcılarını üzecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Platformun, artık her üyelikte farklı adreste bulunan kullanıcı başına ekstra ücret alacağı ifade edildi.

Ekleme: 17.03.2022 - 13:06 Güncelleme: 17.03.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Ortak Netflix kullananlar dikkat: Ekstra ücret dönemi başlıyorPopüler dijital yayın devi Netflix, güncel olarak kullanıcıların tek şifreyle giriş yapmasına ve ortak bir hesap kullanmasına olanak tanıyor. 'Premium' üyelikte 4 kullanıcıya kadar, 'Standart' üyelikte ise 2 kullanıcıya kadar profil oluşturulabiliyor. Tüm bu kullanıcılar, Netflix'e farklı adreslerden erişim sağlayabiliyor.

Aktarılan son detaylara göre ise Netflix; Şili, Kosta Rika ve Peru'da bu durumu değiştirmeye yönelik "Ekstra Üye Ekle" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özelliğin, her üyelikte farklı adreste bulunan kullanıcı başına ekstra ücret talep edilmesine yol açacağı ifade edildi. Henüz test aşamasında olan özellik hakkında, Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi.

Fakat ekstra üye ücretinin, üye başına 2,99 dolar olacağı kaydedildi. Akşam.com'da yer alan habere göre eklenen ekstra üyelerin, kendi giriş bilgileri ve şifreleri olacağının da altı çizildi.

ÜYELİKLERDEKİ HESAP SAYISI 2 İLE SINIRLANDIRILACAK
Paylaşılan diğer iddialara göre; yeni özelliğin platforma entegre edilmesinin ardından farklı adreste bulunan her bir kullanıcının, ekstra üye olarak aboneliğe eklenmesi gerekecek. Daha sonra eklenen her bir kullanıcı başına ilave ücret ödenecek.

Üyeliklerdeki hesap sayısı, 2 ile sınırlandırılacak. Bu nedenle Netflix, ana üye ve ekstra üye ile birlikte yalnızca 2 farklı konumda ve 2 farklı cihazda çalışabilecek. Halihazırda bir üyelikte kendi profili olan kullanıcılar, profillerini tüm izleme geçmişleri ve kaydettikleri içeriklerle birlikte ekstra üyeliğe taşıyabilecek.

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
İzmir'de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek
2022 yılının üçüncü faiz kararı açıklandı!
Terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı FETÖ kanalına çıktı!
CHP'li İBB bugünde vatandaşları bıktırdı! Metrobüs yolunda yaşanan sorun vatandaşı mağdur etti
Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!
Zelenskiy Avrupa Birliği Parlamentosu'na seslendi: Bu süreci hızlandırın
3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimler kapsıyor?
Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti
CHP'li ve HDP'li vekillere yönelik 9 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu!
CHP'li İBB'den İETT'de can güvenliğini hiçe sayan skandal uygulama: Ağır hasarlı otobüsleri kullanan şoförlere ekstra 750 TL
Bakan Akar'dan Ukrayna açıklaması: İnsani durum giderek kötüleşiyor
Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!
Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini proteste eden kadınlara hakaret etti!
Hangi ülke ne kadar silah aldı? Dikkat çeken rapor...
Çevre dernekleri İBB'nin çınar katliamına sessiz kaldı!
FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım
Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?
Rus ordusu yüzlerce sivilin olduğu binayı bombaladı!
İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!

İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!

Emlakta fırsatçıya geçit yok! Yeni düzenleme yolda!

Emlakta fırsatçıya geçit yok! Yeni düzenleme yolda!

iPhone 14, şebeke çekmese bile arama yapıp internete girebilecek

iPhone 14, şebeke çekmese bile arama yapıp internete girebilecek

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi: Yolunu bile bilmem

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi: Yolunu bile bilmem

Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor

Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor