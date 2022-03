Ortak Netflix kullananlar dikkat: Ekstra ücret dönemi başlıyor

Popüler dijital yayın platformu Netflix, ortak hesap kullanan ve tek şifreyle giriş yapan kullanıcılarını üzecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Platformun, artık her üyelikte farklı adreste bulunan kullanıcı başına ekstra ücret alacağı ifade edildi.

Popüler dijital yayın devi Netflix, güncel olarak kullanıcıların tek şifreyle giriş yapmasına ve ortak bir hesap kullanmasına olanak tanıyor. 'Premium' üyelikte 4 kullanıcıya kadar, 'Standart' üyelikte ise 2 kullanıcıya kadar profil oluşturulabiliyor. Tüm bu kullanıcılar, Netflix'e farklı adreslerden erişim sağlayabiliyor.Aktarılan son detaylara göre ise Netflix; Şili, Kosta Rika ve Peru'da bu durumu değiştirmeye yönelik "Ekstra Üye Ekle" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özelliğin, her üyelikte farklı adreste bulunan kullanıcı başına ekstra ücret talep edilmesine yol açacağı ifade edildi. Henüz test aşamasında olan özellik hakkında, Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi.Fakat ekstra üye ücretinin, üye başına 2,99 dolar olacağı kaydedildi. Akşam.com'da yer alan habere göre eklenen ekstra üyelerin, kendi giriş bilgileri ve şifreleri olacağının da altı çizildi.ÜYELİKLERDEKİ HESAP SAYISI 2 İLE SINIRLANDIRILACAKPaylaşılan diğer iddialara göre; yeni özelliğin platforma entegre edilmesinin ardından farklı adreste bulunan her bir kullanıcının, ekstra üye olarak aboneliğe eklenmesi gerekecek. Daha sonra eklenen her bir kullanıcı başına ilave ücret ödenecek.Üyeliklerdeki hesap sayısı, 2 ile sınırlandırılacak. Bu nedenle Netflix, ana üye ve ekstra üye ile birlikte yalnızca 2 farklı konumda ve 2 farklı cihazda çalışabilecek. Halihazırda bir üyelikte kendi profili olan kullanıcılar, profillerini tüm izleme geçmişleri ve kaydettikleri içeriklerle birlikte ekstra üyeliğe taşıyabilecek.