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İzmşr'de de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek

İzmir'de toplu ulaşıma yapılan zammın ardından belirlenen yeni ücret tarifeleri açıklandı. Yeni tarifelerib 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacağı aktarıldı. Bundan böyle de il genelinde her ay TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ışığında fiyatların otomatik olarak güncellenmesi kararı verildi.

Ekleme: 17.03.2022 - 13:59 Güncelleme: 17.03.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
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İzmir'de, toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belli olurken, belirlenen yeni biniş ücretlerinin 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Öte yandan,
tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDDBüyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarına gelen zamların ardından yeniden düzenlendi. Büyükşehir, mevcut ekonomik tabloda toplu ulaşım hizmetinin sürdürülebilmesi için tarife değişikliğinin şart olduğunu vurguladı.

ARABA VAPURU TARİFESİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan İZDENİZ A.Ş.'de de araba vapuru ücretleri yeniden düzenlendi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, araba vapurları için son fiyat düzenlemesinin 28 Kasım 2021'de
gerçekleştirildiği hatırlatıldı. 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat  düzenlemesine rağmen, benzer kuruluşlar arasında "mil başına en düşük ücret" tarifesinin
halen İzmir'de uygulandığı kaydedildi. Sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yolcular hariç, araçlar içindeki diğer yolculardan alınan 1 TL ücrette değişiklik yapılmazken; yeni ücretler şöyle oldu:

İŞTE YENİ BİNİŞ ÜCRETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.

Yaklaşık iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL'den 2,20 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 TL'den 5,60 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.

FİYATLAR HER AY GÜNCELLENECEK

Öte yandan, "sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı" için tarifelerin
her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.
20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak diğer
yolcu fiyat tarifeleri ise şöyle düzenlendi:

B Fiyat Tarifesi

Çevre ilçelerde hizmet veren ve 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan hatlarda tam
biniş ücreti 6,70 TL oldu. Öğrenci binişi 2,20 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri
5,64 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan
yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.

C Fiyat Tarifesi

Halk arasında "Gittiğin Kadar Öde" olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti
6,12 TL, öğrenci ücreti 1,94 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,92 TL oldu. 10
km'den sonra km başına tam binişlerde 16 kuruş, öğrenci binişinde 8 kuruş, öğretmen ve 60
yaş binişlerinde 12 kuruş alınacak. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede,
yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.

D Fiyat Tarifesi

Güzergâh uzunlukları fazla olan 760, 761, 795, 798, 835, 837 ve 883 numaralı hatlarda geçerli
olan bu tarifede; tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,30 TL, indirimli öğrenci, öğretmen
ve 60 yaş binişleri 9,60 TL oldu. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede,
yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.

E Fiyat Tarifesi

Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 6,50 TL,
öğrenci ücreti 60 kuruş, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,60 TL oldu. 120
dakika aktarma sistemine dahil olan bu hatlarda, tam biniş yapanlar ilk aktarma için 1,20 TL,
ikinci aktarma içinse 90 kuruş ödeyecek. 120 dakika içindeki üçüncü ve sonraki aktarmalar ise
ücretsiz yapılacak. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması, bu tarifede de geçerli.

F Fiyat Tarifesi

Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam
biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,40 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri
11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

G Fiyat Tarifesi

Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezinden
Adnan Menderes Havalimanına çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş
ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 9,56 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL
oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.
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