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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; bütün resmi, ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumlarında yarın eğitime ara verildi. Vali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacağını da duyurdu.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı
Ekleme: 17.03.2022 - 21:18 Güncelleme: 17.03.2022 - 21:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle valilik tarafından alınan tedbirleri Twitter hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında, 'Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler' ifadelerine yer verirken alınan tedbirleri tek tek sıraladı.


İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı
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