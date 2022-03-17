FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım

Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Türk asıllı doktor Mehmet Öz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili, 'Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz' ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamalarınına ardından bir skandala daha imza atan Öz, Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açkladı. Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde. Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak skandal bir açıklama yapmıştı.Terörist başı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullanmıştı:'Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz.'