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FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım

Geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz skandal bir açıklamaya daha imza attı. Öz, Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açkladı.

FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım
Ekleme: 17.03.2022 - 09:29 Güncelleme: 17.03.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım
Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Türk asıllı doktor Mehmet Öz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili, 'Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz' ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİLİRSEM TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAĞIM
Bu açıklamalarınına ardından bir skandala daha imza atan Öz, Cumhuriyetçi partideki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açkladı. Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde. Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.

Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.

FETÖ'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ
Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Öz, Washington Post'a çok konuşulacak skandal bir açıklama yapmıştı.

'DARBEYE KARIŞTIĞI İDDİASI İNANDIRICI DEĞİL'
Terörist başı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna ilişkin iddiaların inandırıcı olmadığını söyleyen Öz şu ifadeleri kullanmıştı:

'GÜLEN'E DOKUNULAMAZ'
'Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz.'

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