Fatih'te bir yaya tramvayın altında kaldı!
Pazartekke Tramvay Durağı yakınında bir yaya tramvayın altında kaldı. Tramvay seferleri çift yönlü durdurulduğu bildirildi. Ekipler olay yerinde çalışma yapıyor.
Pazartekke Tramvay Durağı yakınında bir yaya tramvayın altında kaldı.
SEFERLER DURDURULDU
Tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma gerçekleştiriyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda birvatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.