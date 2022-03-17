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Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, bazı bölgelerde yeniden etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde ise eğitime ara verildi. Peki 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi.

Ekleme: 17.03.2022 - 19:51 Güncelleme: 17.03.2022 - 20:01 / Editör: Ozge Selin
Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, bazı bölgelerde yeniden etkisini göstermeye başladı.

Yoğun kar yağışı pek çok şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, bazı illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlar 18 Mart Cuma günü hangi illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

Peki 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada 'Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir' denildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır' denildi.

KAR YAĞIŞI HAFTA SONU İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıda, Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekildi. Kentte Cuma günü sağanak şekilde başlayacak olan kar yağışı Cumartesi günü ise yoğun bir hal alacak.

Vatandaşlara uyarıda bulunulurken, kentte yaşamın olumsuz etkilenmemesi için önlem alınması gerektiği bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, 'Tedbirli olalım.' dedi.

Geçtiğimiz hafta da kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemişti. Kentte okullara 2 gün ara verilmiş, TIR ve otobüs giriş-çıkışları kontrollü olarak sağlanmıştı. Motorların da trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.


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