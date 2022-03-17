  • USD: 14,68 - 14,70
  • EURO: 16,13 - 16,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, bizi günah yüklerinden arınmış gönüllerle Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabbimiz’den niyaz ediyorum. Bu geceyi kurtuluş ve manevi yükselişimiz için yeni bir milat kılmalıyız. Bu gece, 'Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)' buyuran Rabbimize pişmanlık gözyaşları içinde yakaralım” dedi.

Ekleme: 17.03.2022 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yayımladığı mesajla İslam aleminin Berat Gecesi’ni kutladı.
 
Erbaş mesajında, “Yüce Rabbimizin sonsuz merhametinin, af ve mağfiretinin yeryüzüne tecelli ettiği Berat Gecesi’ni bu gece hep birlikte idrak edeceğiz inşallah. Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi, hızla akıp giden hayatın sonu gelmez isteklerini dizginleyerek hatalardan kaçınmak, günahlardan arınmak için bir muhasebe gecesidir. Tutum ve davranışlarımıza çekidüzen vererek varoluş sebebimizin ve yaratılış gayemizin idrakiyle Allah’ın rızasını kazanacak amellere yönelme gecesidir.
 
Bu gece, kulluk bilinciyle Rabbimizin sonsuz merhametine sığınarak engin mağfiretine mazhar olmak için önemli bir vesiledir. Hiç şüphesiz Cenab-ı Mevla’nın af ve mağfireti, şefkat ve merhameti bütün mahlûkatı kuşatmaktadır. Ancak her insanın beratı kendi niyetine bağlı ve nasibi gayretinde gizlidir.
 
O halde kalbimizi karartan, ruhumuzu daraltan ve hayatımızı zorlaştıran her türlü olumsuzluklardan uzaklaşmak, ihlas ve samimiyetle kulluk sorumluluklarımızı yerine getirmek, geleceğimize istikamet belirlemek ve ebedi azaptan beratımızı sağlamak bizim elimizdedir. Bu geceyi kurtuluş ve manevi yükselişimiz için yeni bir milat kılmalıyız” ifadelerini kullandı.
 
'Aziz milletimizin ve tüm alem-i İslam’ın mübarek Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum'
Erbaş, şunları kaydetti:
 
“Bizler, kendi günah ve hatalarımızdan arınmayı istediğimiz kadar dünyayı çepeçevre saran kötülüklerin bitmesi, iyilik ve güzelliklerin tüm insanlığı kuşatmasının da gayreti içinde olmalıyız. Başta milletimiz ve ümmet birliğimiz olmak üzere bütün insanlığı hak, hakikat, adalet ve merhamet ekseninde buluşturmanın çabası içinde olmalıyız.
 
Zira bugün bireysel savrulmaların toplumsal kırılmalara sebep olduğu bir dünyada, yalnızlık girdabında boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, krizlerin, savaşların ve bunalımların cenderesinde varoluş mücadelesi veren insanlık, bir çıkış kapısına ve bir kurtuluş yoluna muhtaçtır.
 
'Rabbimizin engin mağfiretine iltica edelim'
Birlik beraberliği, aile bağlarını, toplumsal huzuru ve barışı tehdit eden olayların ve her türlü şiddetin yaşandığı bir zamanda Berat Gecesi, insanın kendisiyle yüzleşmesinin, tövbe ve istiğfarla günahlardan arınarak dua ve ibadetle Yüce Allah’a yaklaşmasının imkanını sunmakta ve daha güzel bir geleceğin kapısını aralamaktadır.
 
Bu gece, ’Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)’ buyuran Rabbimize pişmanlık gözyaşları içinde yakaralım. Bütün benliğimizle ’Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!’ niyazıyla Rabbimizin engin mağfiretine iltica edelim.
 
Dua, zikir, ibadet ve taat..
Rasul-i Ekrem Efendimizin müjdesinden biliyoruz ki Cenab-ı Allah, bu gece içtenlikle yapılan duaları kabul edecek ve kendisinden bağışlanma dileyenleri affedecektir. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm Alem-i İslam’ın mübarek Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum.
 
Dua, zikir, ibadet ve taatle ihya edeceğimiz Berat Gecesi’nin daralan kalplerimize, bunalan zihinlerimize bir kandil olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, bizi günah yüklerinden arınmış gönüllerle Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabbimiz’den niyaz ediyorum.”
Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Çin'in B planı Türkiye!
Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini proteste eden kadınlara hakaret etti!
Hangi ülke ne kadar silah aldı? Dikkat çeken rapor...
Çevre dernekleri İBB'nin çınar katliamına sessiz kaldı!
FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'den ikinci skandal: Senato'ya seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım
Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak! 17 Mart MB faiz kararı ne olacak?
Rus ordusu yüzlerce sivilin olduğu binayı bombaladı!
Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: Beş bakanlıkta çok sayıda görevden alma ve atama kararı
Çiftçiye 555 milyon Euro destek!
İşgal saldırılarında 22'nci gün: ABD'den Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' yardım
Biden'ın Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamasına Kremlin'den tepki: Affedilemez
İYİ Parti'li Aytun Çıray TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı: Bir reklamdır gidiyor
Selçuk Bayraktar'dan MİUS Kızılelma ve TB3 SİHA açıklaması: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar
Bakan Koca, '14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün!' diyerek duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanımız cuma günü bir sürpriz yapacak
HDP'li Beştaş Diyarbakır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu hedef aldı: Cesur bulmadım çok ürkekti
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
16 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!

İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!

Emlakta fırsatçıya geçit yok! Yeni düzenleme yolda!

Emlakta fırsatçıya geçit yok! Yeni düzenleme yolda!

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Ruslar şaşkın! Mesajı gönderen: Squad 303…

Ruslar şaşkın! Mesajı gönderen: Squad 303…

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor