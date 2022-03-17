CHP'li İBB bugünde vatandaşları bıktırdı! Metrobüs yolunda yaşanan sorun vatandaşı mağdur etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan toplu taşıma sorunları vatandaşı bıktırdı. Edirnekapı metrobüs istasyonundaki tadilat çalışması nedeniyle bölgede metrobüslerin tek şeritte hizmet vermesi metrobüs trafiğinde sıkışıklığına neden olurken, vatandaşlar işlemin gece yapılması gerektiğini dile getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu bugün de vatandaşa isyan ettirmeyi başardı. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlarla sık sık gündeme gelen İmamoğlu yeni bir sorunla gündeme geldi. Edirnekapı metrobüs istasyonundaki tadilat çalışması nedeniyle bölgede metrobüslerin tek şeritte hizmet vermesi metrobüs trafiğinde sıkışıklığına neden olurken, vatandaşlar işlemin gece yapılması gerektiğini dile getiriyor.

