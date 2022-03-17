Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.Değerli kardeşlerim, önümüzdeki Ağustos ayında iktidarımız 20. yılını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıktığımızın muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi milletimizle yaptığımız istişare ile kurduk. Partimizin genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarında işleyişin yürümesini sağladık. Merkez karar ve yönetim kurulu toplantılarını belirli periyotlarla gerçekleştirmeye özen gösterdik.