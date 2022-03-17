Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: Ortak basın toplantısında açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...'İki ülkeye (Rusya-Ukrayna) ziyaretin neticesinde ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır. Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var' Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Putin ve Zelenskiy'nin görüşme olasılığı var...En kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininini hazırlanması gerekiyor. Buna ev sabipliği yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de açıklamıştık.Cumhurbaşkanımız saat 16'da Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.(Çavuşoğlu'na) Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz