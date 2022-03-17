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Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti

Gölbaşı TOKİ Şehit Bülent Göçer İlkokulu öğrencileri ve aileleri okul yolunda korkulu anlar yaşıyorlar. İlkokulun bulunduğu Tuzgölü Caddesi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol genişletme ve kaldırım çalışmaları tamamlanmadığı için aileler yolda sıkışan araçların arasından geçerek çocuklarını okula götürüyor. TOKİ konutlarında oturan ailelerin devam ettiği okulda özellikle dönüş saatinde minik öğrenciler tek şeritlik yola park eden araçlar ile şarampol arasında tek kişinin geçebileceği yürüme yolundan evlerine dönmeye çalışıyorlar. Aileler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce yarım bıraktığı yol genişletme ve kaldırım çalışmasını bir an önce tamamlamasını bekliyorlar.

Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti
Ekleme: 17.03.2022 - 12:02 Güncelleme: 17.03.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır çalışmaları tamamlamadığı yolda öğrenciler araçların arasından ezilme tehlikesi altında evlerine dönmeye çalışıyorlar. Aileler Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolun ve kaldırımların bir an önce yapılmasını istiyorlar.


Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti

Gölbaşı Eymir Mahallesi TOKİ Şehit Bülent Göçer İlkokulu öğrencileri ve aileleri okul yolunda korkulu anlar yaşıyorlar. İlkokulun bulunduğu tek şeritli Tuzgölü Caddesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin genişletme ve kaldırım çalışmaları tamamlanmadığı için aileler yolda sıkışan araçların arasından geçerek çocuklarını okula bırakıyor ve alıyorlar.

TOKİ konutlarında oturan ailelerin çocuklarının devam ettiği okulda özellikle dönüş saatinde minik öğrenciler yola park eden araçlar ile şarampol arasında tek kişinin geçebileceği yürüme yolundan evlerine dönmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar özellikle Ek okul yapıldıktan sonra okulun kapısı ana cadde tarafına geçtiği için her sabah girişte ve çıkışta büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlar üç yıl önce başlayan ancak bir türlü tamamlanamayan yolda sürücülerin trafik sıkışıklığına neden olduklarını ve sık sık da tartışmaların yaşandığını hatırlattılar ve bir an önce önlem alınmasını istediler.

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Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti
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