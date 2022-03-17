Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı tüm dünyayı birçok alanda etkiledi. En çok etkilenelerden birisi ise emtia piyasası oldu. AB ve ABD'nin, Rusya'ya yapmış olduğu yaptırımlar tüm dünyayı etkilemiş olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Dün akşam Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 3 yıl aradan sonra 25 baz puanında artırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Bu bağlamda, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar sonrasında yapılan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya ileri toplantılardan birisinde başlanacağını dile getirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e indirdi. 2022 senesi enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti. Yılın geri kalanı amacıyla ise 6 faiz artışı tarafından sinyali yansıttı.Fed en son faiz artışını Aralık 2018'de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise siyaset faizini 0-0,25 aralığına düşürmütü. Fed, ABD'nin 40 senenin zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileri arasında yer alan enerji fiyatlarında sert yükseliş sebebiyle küresel enflasyondaki artışın devam etmesi tahmin ediliyor.Emtia piyasalarında son durumOns Altın fiyatları, Fed'in açıklamalarından önce 1907 dolar oranlarında devam ederken, fazi açıklamalarından sonra ilk etkisi olarak 1916 dolar oranına kadar yükseliş gerçekleştirdi. Sonrasında 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük oranını görmüş oldu.Ons Altın bu dip seviyeden yükselişe geçti ve 1929 dolara tırmanarak gün içi zirvesine ulaştı. Sarı maden saat 23:22 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1925 dolar civarında hareket etti.98.34 oranına gerilediDolar endeksi Fed ardından 99 düzeyinin üzerini seyrederken, bu aralar yüzde 0,76 oranında düşüşle 98.34 oranına geriledi. Brent petrol 97 dolarda prosedür görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar evveli 1.0987 civarında bulunurken, karar ardından 1.0950 oranına kadar geriledi.