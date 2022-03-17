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Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'i, Yunanistan'ın sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinde suç ortaklığı yapmakla suçladı. Öte yandan sonuç raporunda, Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edildi.

Ekleme: 17.03.2022 - 20:57 Güncelleme: 17.03.2022 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor
Dergide yer alan haberde, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgulara yer verildi.

HER ŞEY ÖRTBAS EDİLİYOR!

Sonuç raporunda, Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edildi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU!

Nihai raporun 200 sayfadan uzun olduğu vurgulanan haberde, müfettişlerin, üç Frontex yöneticisini AB düzenlemelerini ihlal etmekle suçladığı ve disiplin cezası verilmesini tavsiye ettiği belirtildi.

Frontex'in kendi hava varlıkları tarafından çekilen ve Yunan kuvvetlerinin geri itmelerini açıkça ortaya koyan fotoğraflar da yayınlanarak Frontex'in Yunan makamlarının geri itmelerini bildiği halde işlem yapmaması eleştirildi.

'YUNANİSTAN'IN EGE DENİZİ'NDEKİ EYLEMLERİ DESTEKLENİYOR'

Frontex Başkanı Leggeri'nin ancak yönetim kurulu kararıyla görevinden alınabileceği, yaşanan tüm olumsuz gelişmelerin ve OLAF raporunun ardından bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin merak konusu olduğu vurgulandı.

Almanya dahil AB'nin bazı diğer büyük ülkelerinin, Leggeri'nin ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki eylemlerini desteklediği ifade edildi.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Frontex hakkında Yunanistan'ın Ege denizindeki sığınmacıları yasa dışı olarak Türkiye'ye doğru geri itmesine sessiz kaldığı gerekçesiyle 2021'in başında soruşturma başlatmıştı.

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