Zelenskiy ABD Kongresi'ne sesleniyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 21. güne girildi. Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin,'Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz' açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anladığını söyledi. Rusya SavunmaBakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy canlı yayında ABD Kongresi'ne sesleniyor:HALKIMIZIN KADERİ BELİRLENİYORDiğer şehirler ve topluluklar gibi onlar da kendilerini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu kadar kötü bir savaşın ortasında buldular. Şu an ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ukrayna özgür olacak mı, demokrasimizi kurtarabilecek miyiz, bunlar belirleniyor. Pearl Harbor'ı hatırlayın. 11 Eylül'ü hatırlayın. Biz bu olayları her gün yaşıyoruz.