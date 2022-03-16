  • USD: 14,68 - 14,70
  • EURO: 16,13 - 16,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'da gündem Türk yemekleri

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Türkiye'de ikram edilen menü ülkede gündem oldu. Yunan televizyonlarında Laz böreğinin, Yunanistan'da yapılan süt böreği olduğu ifade edildi.

Yunanistan'da gündem Türk yemekleri
Ekleme: 16.03.2022 - 16:19 Güncelleme: 16.03.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da gündem Türk yemekleri
Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Türkiye, küresel diplomasinin merkez üssü haline geldi.

Dünyada 22 ülkeden liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu isimlerden biri de Yunanistan Başbakanı Miçotakis oldu.

İstanbul'a gelen Yunan Başbakan, beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

İki liderin samimi geçen görüşmesinde Yunan heyetine ikram edilen menü, Yunanistan'da gündem oldu.

LEBLEBİ HELVASI TARİFLERİ
Ziyaretin ardından özellikle Yunan heyetine ikram edilen leblebi helvası Yunan medyasında geniş yer buldu.

Konuyla ilgili haberler bir seviye daha ileri taşındı.

LAZ BÖREĞİ Mİ SÜT BÖREĞİ Mİ?
Yunanistan'daki bir televizyon kanalında Miçotakis'in annesi Marika Miçotakis'in yemek kitabında da yer alan, Türkiye'de 'laz böreği' olarak bilinen 'süt böreğini' yaptı.

'EMİNE ERDOĞAN BUNU TATSA..'
Yunan Şef, 'Eğer Emine Erdoğan bunu tatsa, 10 puan verirdi.' yorumunu yaptı.

Yunanistan'da yayın yapan birçok televizyon ve gazete, Türk yemeklerinin tariflerini paylaştı.
Zelenskiy ABD Kongresi'ne sesleniyor
CHP'li ABB ulaşıma zam yaptı! öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti!
Moskova'da tarihi zirve! Putin Zelenskiy zirvesi olacak mı?
Kadına şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanları için yasa teklifi Meclis'e verilecek!
Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Yunanistan'da gündem Türk yemekleri
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
CHP'li başkandan partiye ‘haraç’ suçlaması: Bu partide liyakat yok
Savcı Yılmaz İran istihbaratından arkadaşını istemiş! “1 milyon dolara çıkarırız”
ABD YPG/PKK'ya 150 TIR silah ve mühimmat gönderdi!
Ukrayna'dan 'Rusya sivilleri canlı kalkan yapacak' iddiası!
İYİ Parti'de Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Şenol K. Kütahya'da polislerden kaçtı! Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
3600 ek gösterge için önemli viraj aşıldı! Memur-Sen'den flaş açıklama!
Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın Atatürk'ün adını silmek isteyen metne yeni uyandı: 'Atatürk yazın' diyecek kimse kalmadı mı koca partide?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı!
Milli Gazete, İmamoğlu'ndan aldıkları 11 Milyon 745 bin liralık ihale tekrar gün yüzüne çıkınca nereye saldıracağını şaşırdı!
Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu
Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı: Bir daha yemem

İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı: Bir daha yemem

Bir devrin sonu: Üç yıl içinde tarih olacak

Bir devrin sonu: Üç yıl içinde tarih olacak

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor