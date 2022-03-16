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Beyaz Gazete
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Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 21'inci gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı.

Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
Ekleme: 16.03.2022 - 13:28 Güncelleme: 16.03.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı.

Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek.' ifadesini kullandı.

Podolyak ayrıca Rusya yönetiminin, askerlerini Ukrayna topraklarında ölüme gönderecek müttefikler bulmaya çalıştığını kaydetti.
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