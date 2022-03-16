Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu

Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha etti. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha ettiğini duyurdu. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson’da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi.Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.