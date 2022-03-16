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Selçuk Bayraktar'dan MİUS Kızılelma ve TB3 SİHA açıklaması: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretim hattına girdiğini duyurmuştu. Bayraktar, TB3 SİHA ve MİUS Kızılelma üzerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin, "Bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar." dedi

Selçuk Bayraktar'dan MİUS Kızılelma ve TB3 SİHA açıklaması: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar
Ekleme: 16.03.2022 - 23:11 Güncelleme: 16.03.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'dan MİUS Kızılelma ve TB3 SİHA açıklaması: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar
Selçuk Bayraktar, ilk uçuşuna gün sayan Türkiye'nin yeni gücü milli insansız savaş uçağı (MİUS)Bayraktar Kızılelma'nın da üretim hattına girdiği görüntüleri paylaşmıştı.

Bayraktar, Batman Üniversitesi'nde bir araya geldiği öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Savunma sanayisinin, ulusların bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Bayraktar, teknoloji geliştirebilme kabiliyetinin de uluslar için neredeyse okuma-yazma bilme oranı kadar yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

YAZILIMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Teknolojide yazılımın önemine dikkati çeken Bayraktar, üretmekten daha önemlisinin tasarlamak olduğunu belirtti.

Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Bu çalışmalarımızda hep şunu söyledik; Baykar ne yaptı? Milli, özgün insansız hava aracı yaptı. Nasıl yaptı? İlk günden bu yana etik ve ahlaka uyarak yaptı. Ben size bu işin genetik kodunu anlatıyorum." diye konuştu.

Bayraktar, 15 yılda dünyanın en iyi denilebilecek insansız hava araçlarını (İHA) yaptıklarını belirterek yoğun bir gayret ve yılmayan mücadele azmiyle bu noktaya geldiklerini söyledi.

"BÜYÜK BİR KUVVET ÇARPANI OLACAK"

Şu anda Bayraktar TB3 ve Kızılelma ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar Kızılelma ile birlikte görev yaptığında, nasıl ki Türk orduları dünyada SİHA'larla ilk muharebeyi Azerbaycan'da kazandılar ve dünya muharebe tarihine böyle geçtiler. Bayraktar TB3 ve Kızılelma inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar."

Selçuk Bayraktar'dan MİUS Kızılelma ve TB3 SİHA açıklaması: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar
Selçuk Bayraktar'dan MİUS Kızılelma ve TB3 SİHA açıklaması: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar
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