Savcı Yılmaz İran istihbaratından arkadaşını istemiş! “1 milyon dolara çıkarırız”

HSK tarafından açığa alınan ve 'Askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklanan Savcı Davut Yılmaz'la ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İranlı istihbaratçıları Anadolu Adliyesi'ndeki makam odasında ağırlayan Yılmaz'ın Mashali Firouze ve Shahnam Golshani isimli İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam Savunma Sanayii şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın da arasında bulunduğu 17 kişilik casusluk şebekesiyle irtibatı tespit edilmişti. Tespitlere göre Yılmaz'ın, İranlı muhalif Firouze'nin kaçırılması için lüks marka aracının anahtarını hiçbir şey sormadan, 'İzmir'de bir ekip var şuan iş üstünde, git onların başında dur' diyerek verdiği öğrenildi.DOSTU İRAN'DA SAHTE PARA VE SİLAHLA YAKALANDISoruşturmada yeni ortaya çıkan bir başka konunun ise, Sağlam'ın çok yakın arkadaşı olan 'Maşallah' isimli bir şahsın İran'da üzerinde silah ve 10 bin dolar sahte para ile yakalanıp tutuklanması sonrası arkadaşını hapisten çıkarabilmek için yaptığı girişimler olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, arkadaşı İran'da tutuklanan savcı Yılmaz, İranlı casuslardan Morteza Soltan Sanjari, İhsan Sağlam ve 'Maşallah' isimli arkadaşının babası ile Pendik Marina'da bulunan lüks bir restoranda görüşme gerçekleştirdi100 BİN DOLAR İLE 1 MİLYON ARASI MASRAF OLACAKTIRYılmaz'ın bu görüşmede, İran'da tutuklanan arkadaşının pasaportunun resmini İran askeri istihbarat sorumlusu Seyed Mehdi Hosseini'ye ulaştırması için Morteza Soltan Sanjari'ye iletti. 'Maşallah' isimli arkadaşının hapisten çıkarılmasını talep eden Yılmaz'a, Seyed Mehdi Hosseini tarafından 'Bu iş için 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arası bir masraf olacaktır. Bu fiyata çıkarırız' dediği saptandı.