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Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında duyurdu: 24 Mart'ta tarihi zirve

Başkan Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Savaşın sona ermesi konusunda diplomatik çabalarımız sürüyor. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu yarın Ukrayna'ya gidecek." dedi. Başkan Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında duyurdu: 24 Mart'ta tarihi zirve
Ekleme: 16.03.2022 - 18:26 Güncelleme: 16.03.2022 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında duyurdu: 24 Mart'ta tarihi zirve
Başkan Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

24 MART'TA TARİHİ ZİRVE

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Görüşmemizde Türkiye-Polonya ilişkilerini, ekonomik konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Diplomatik çabalar hızlandırılmalı. Polonya bu süreçte örnek bir tavır sergiliyor. Savaşın sona ermesi konusunda diplomatik çabalarımız sürüyor. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu yarın Ukrayna'ya gidecek.

24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağım, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacağız.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasından öne çıkanlar:

'Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz'

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