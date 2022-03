NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna için gerekli olan her şeyi yapacaklarını bildirdi.Soltenberg, "Bizim kararlılığımız ya da hazırlığımız NATO toprağını korumak konusunda kararlılığımızda yanlış anlaşılma olmaması için. Çatışmayı bilakis önlemek. Her zaman bir müttefike yapılan saldırının herkese yapılan saldırıdır. NATO'nun kuruluş anlaşması tabii ki net şekilde güvenlik ortamına gönderme yapıyor. Ancak şu anda o güvenlik ortamında değiliz. Rusya, Gürcistan'ı işgal etti, Kırım'ı ilhak etti şimdi de Ukrayna'yı işgal etti. Biz de gerekli olanı yapacağız. NATO'nun kurucu anlaşması NATO'nun gerekli adımları atması engel olacak bir şey değil." ifadelerini kullandı."PUTİN UKRAYNA'YI HAFİFE ALDI"Rus ordusunun gücünün yüzde 40'ını kaybettiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Putin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gücünü, Ukrayna halkının birliğini, cesaretini ve liderlerini hafife aldı. Ukrayna askeri kuvvetleri NATO müttefiklerinden ciddi destek aldı. Başkan Putin görüşünü değiştirmek durumunda kaldı. Kiev'i birkaç gün içinde alma planı başarısızlığa uğradı." diye konuştu.Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rusya'nın nasıl vahşi ve sert savaşlar yapabildiğini gördük. Her ne kadar ciddi hatalar yapmış olsalar da Rusya büyük bir konvansiyonel gücü tutmayı devam ediyor. Rusya ve Başkan Putin aynı zamanda nükleer retoriği de kullandı. Rusya nükleer bir güç. Nasıl tehdit söylemini de yükselttiklerini de gördük hem Ukrayna hem NATO müttefiklerine karşı. Biz tehditleri hafife almamalıyız.Şunun farkına varmalıyız: Belki de yeni bir güvenlik realitesiyle karşı karşıyayız. Bu Ukrayna halkı için yıpratıcı durumda. Gürcistan da bunlardan bir tanesi. Gürcistan Savunma Bakanı Gürcistan'ın karşı karşıya oldukları zorluklardan bahsetti. Bizim Ukrayna'da gerçekleşen sonuçlardan birisi bu tür risk altında olan ülkeleri desteklemeliyiz. Onları askeri bir müdahaleden sonra desteklemekten daha önemli bu. Ukrayna için daha fazlası da yapılabilir. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi sadece sözleriyle değil eylemlerimizle göstermeliyiz.Hepimiz öngörüde bulunma konusunda dikkatli olmalıyız. Şu ana kadar gördüğümüz Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gücü ve kapasitesi oldu. Yavaşlatabildi ve direnebildi işgal eden Rus kuvvetlerine karşı. Ukrayna kuvvetleri ve halkını takdir ediyorum. Rusya halen askeri güç olmaya devam ediyor. Çeşitli silahları bulunuyor. Şu anda savaşın çıktısına dair spekülasyonda bulunmak için erken. İhtiyaç duyduğumuz şey Rusya'nın savaşı durdurması ve sayın Putin'in askerlerini çekmesi."PUTİN'İN AMACI NATO'YU BÖLMEKTİ"Başkan Putin Ukrayna'yı hafife aldı. Ancak Başkan Putin NATO'yu da hafife aldı. Biz hızlı şekilde, birleşmiş şekilde yanıt verdik. Bu da Rusya üzerinde ciddi maliyete sebep oldu. AB ve NATO müttefiki ortaklarımız daha önce görülmemiş ekonomik maliyetler ortaya çıkardı. Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek vermeye devam ediyoruz. NATO'nun doğu tarafındaki varlığını da arttırmaya devam ediyoruz.Başkan Putin'in amacı NATO'yu bölmekti ama ortaya çıkan sonuç NATO'nun birleşmesi oldu, Ukrayna'nın birliğini güçlendirmiş oldu. Ukrayna halkının kararlılığını arttırmış oldu. Tüm bunları yapabilmek için bizim koordineli ve danışarak hareket etmemiz lazım."