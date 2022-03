Moskova'da tarihi zirve! Putin Zelenskiy zirvesi olacak mı?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Rusya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında: "Türkiye başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ve Lavrov zirvesonrası açıklamalarda bulunuyor....

Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin Moskova'daki görüşmelerinin öncesinde açıklamalarda bulundu.Daveti ve misafirperverliği için mevkidaşına teşekkür eden Çavuşoğlu, bu ziyareti birçok sınamalarla karşı karşıya kaldıkları bir dönemde yaptığını söyledi.Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldiÇavuşoğlu, sınama ve zorlukların olduğu bir dönemde diyalog ve diplomasinin daha da önemli olduğunu belirterek Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılması ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) destek vermesi dolayısıyla Lavrov'a teşekkür etti.Bugünkü görüşmede Ukrayna krizinin barışçıl yollarla sonlandırılması konusunda sarf ettikleri çabalar dahil düşüncelerini gündeme getireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, 'Türkiye başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.' dedi.Çavuşoğlu, bu doğrultuda Montrö Sözleşmesi'ni de her zaman olduğu gibi tam olarak uyguladıklarını açıkladıklarını belirterek (Türkiye'nin isteği üzerine) 4 Rus gemisinin boğazlardan geçmemesi yönünde Moskova yönetiminin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Bugüne kadar ikili ilişkilerinin yanında Suriye ve Libya gibi birçok zor dosyada Rusya ile çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 'Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masa etrafındayız.' dedi.Çavuşoğlu, bu güvenden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.İkili ilişkilerin kapsamının çok geniş olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, 9. Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı'nın hazırlığı ve ikili ilişkilerin tüm boyutlarını bugün bir kez daha görüşme fırsatı buldukları için memnun olduklarını söyledi.Lavrov da Çavuşoğlu ile 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştüklerine dikkati çekerek 'Bu kadar kısa sürede yine görüşüyor olmamız, ikili ilişkilerimiz ve koordinasyonumuz, uluslararası ilişkilerin hızlı şekilde ve olumsuz yönde geliştiği dönemde önemlidir.' dedi.Türkiye ile çeşitli seviyelerde sürekli temas halinde olduklarını belirten Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında 16 Mart 1921'de dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalandığını anımsattı.Lavrov, Ukrayna'daki durumun görüşmede kilit konu olduğunu ifade ederek bu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin, Ukrayna konusundaki yaklaşımına değer verdiklerini vurgulayan Lavrov, 'Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Büyük saygıyla yaklaşıyoruz. Günümüz şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda olabildiğince tutarlı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz.' diye konuştu.Montrö Sözleşmesi konusunda da Türkiye'nin sorumlu bir tutum sergilediğine dikkati çeken Lavrov, 'Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz.' dedi.Lavrov, Ukrayna meselesinin yanı sıra Suriye, Libya, Afganistan'daki çözüm süreçlerini de bugün ele alacaklarını belirterek 'Tabii ki ikili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'de yapılacak olan 9. Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın gündemini ve tarihlerini görüşmek istiyoruz. Dolayısıyla bugünkü toplantımız çok yerinde oldu.' değerlendirmesinde bulundu.Kritik zirve sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, 'Kafkaslardaki durum görüşüldü. Coğrafyamızda yeni bir istişare mekanızmesı kuruldu. Gürcistan henüz karar veremedi katılıp katılmama konusunda... Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz. Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliği daha da artsın istiyoruz. ' dedi.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları,Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan kriz ile ilgili net bir tutum aldık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açıklamsı için elimizden geleni yaptık. Başından beri ateşkes için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Ukrayna'da yıkım devam ediyor. Bu gidişata son verilmesi ve akan kanın durdurulması gerekiyor...Türk Rus ilişkileri yakın tarihlerde de çeşitli sınamalardan geçmiştir. Rusya'nın güven duyduğu ve söylediklerine kulan verdiği bir ülke olarak doğru bildiklerimizi aktardık. Belarsu'taki görüşmeler destekliyoruz. Coğrafyamızda istikrarsızlık yaratan bir sürü konu mevcuttur. Bu tehlikeli gidişatı durdurmak için çağrılarımızı tekrarladık. Önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın Putin ile telefonla görüşmesi mümkün.Özellikle Savunma Bakanlarımız temas halindeler... Mariupol'deki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalarımız sürüyor. Bunun için acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. Bu bölede yaşayan insanlar için ayrım gözetmeden yardım gönderilmesi gerekiyor. Diğer taraftan önce insani ateşken sonra ise kalıcı ateşkes için görüşklerimizi iki taraf ile paylaşıyoruz. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çabalarımızı gerçekleştiremezdik.Lavrov: Biz bugün bunu görüşmedik açıkçası, böyle bir görüşmenin yapılması için herhangi bir engel görmüyoruz. Bir takım mütabakat sağlamalı... Şimdi Belarus'ta videokonferasn yoluyola görüşmekteyiz. Ukrayna görüşme için görüşme konseptine kaçıyor. Biraz göstermelik tarzda haber verecek. Şu anan kadar MİNSK anlaşmalarını reddettiler. 2019 senesinin aralık ayında bir toplantımız oldu. Vaatlerini yerine getireceklerini söylediler. Şimdi bunun dersini aldık şimdi somut bazda hedefe dönük görüşmeler yapmayı tercih ediyoruz.Çavuşoğlu: Liderler düzeyinde verilen kararlar da var.. Daha önce Cumurbaşkanımızın söylediği gibi böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan şu anda toplantının yeri değil. Rusya ve Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlamasıdır. Biz savaş başlamadan önce debu çabalarımızı sürdürdük. Liderrler düzeyinde bir görüşme olursa biz buna memnuniyetle ev sahibi oluruz...Umarım bizim düzeyimizde bir toplantıya gerek kalmaz. Değer verdiğim iki mevkidaşımı bir araya getirmekten memnuniyet duydum. İkisine de teşekkür ederim. İki lider kalıcı bir ateşkes için bir araya gelir. Sayın Putin'i ağırlamaktan memnuniyet duyarız...Çavuşoğlu: Gerçekten zor şartlarda vatandaşlarımızı ülkemize getirdlk. Mariupol'de ciddi sıkıntılarımız var. Risk alarak çıkan bazı vatadaşlarımız var. Her iki taraf ile görüşüyoruz. Biz bazı vatandaşlarımızı Rusya üzerinden THY ile ülkemize getirdik. Bu sadece bzim vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu değil . Umarım bu konuda kısa bir süre iinde netice alırız.Lavrov: 20 kişi hayatını kaybetti fakat Batı bunu Rus askerlerinin yaptığını iddia ediyor.Ayrıntılar geliyor....