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İzmir’de gökyüzü kızıla büründü, görenler cep telefonuna sarıldı! Uzman isim sebebini açıkladı

İzmir'de gökyüzünün rengi sabah saatlerinde kızıla büründü. O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, bazı vatandaşlarda ise tedirginlik yarattı. Herkesin nedenini merak ettiği soruya yanıt İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan geldi.

İzmir’de gökyüzü kızıla büründü, görenler cep telefonuna sarıldı! Uzman isim sebebini açıkladı
Ekleme: 16.03.2022 - 19:26 Güncelleme: 16.03.2022 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de gökyüzü kızıla büründü, görenler cep telefonuna sarıldı! Uzman isim sebebini açıkladı
İzmir'de gökyüzünün rengi sabah saatlerinde kızıla büründü.

O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, bazı vatandaşlarda ise tedirginlik yarattı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte bu sabah gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini açıkladı. İşte detaylar...

İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

'2 GÜN ÖNCE SAHRA ÇÖLÜ'NDEN ÇOK CİDDİ MİKTARDA TOZ KALKTI'

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, doğa olayı olduğunu belirterek, '2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı.

Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz.

Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı.

'PARTİKÜLLÜ MASKE TAKILMALI'

Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor. Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor.

Bu durum bahar alerjisine neden olur. Partiküllü maske takılmalı' diye konuştu.

İzmir’de gökyüzü kızıla büründü, görenler cep telefonuna sarıldı! Uzman isim sebebini açıkladı
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