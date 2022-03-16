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Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor

Mark Zuckerberg, yakında NFT özelliğini Instagram'a getirmek için çalıştıklarını duyurdu.

Ekleme: 16.03.2022 - 13:42 Güncelleme: 16.03.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor
'Değiştirilemez token' anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Son zamanlarda oldukça popüler olan NFT'ler, sosyal medya uygulamalarının da dikkatini çekiyor. Örneğin Twitter, geçtiğimiz aylarda NFT'lerin profil fotoğrafı olarak ayarlanmasına izin vermişti.

INSTAGRAM'A DA NFT ÖZELLİĞİ GELİYOR

Teksas'ta gerçekleşen South by Southwest (SXSW) etkinliğinde konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, NFT özelliğiyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Zuckerberg, “Yakın zamanda NFT'leri Instagram'a getirmek için çalışıyoruz.” dedi. NFT'lerin doğrudan Instagram üzerinden oluşturulabileceğinin sinyallerini veren Zuckerberg, 'Bugün NFT planlarımızın tam olarak ne olduğunu açıklamaya hazır değilim; ancak önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT'lerinizden bazılarını getirme yeteneği olacak.' ifadelerini kullandı.


Meta CEO'su, üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik durum olduğunu ve sorunsuz bir hizmet sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram için NFT'leri barındıran bazı özellikler geliştirmeyi düşündüklerini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açıklamıştı.

CEO, “Henüz duyurulacak bir şey yok, ancak NFT'leri daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğimizi aktif olarak araştırıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
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Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor