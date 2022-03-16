HDP'li Beştaş Diyarbakır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu hedef aldı: Cesur bulmadım çok ürkekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Diyarbakır'a gitti. Burada birkaç gün geçiren CHP liderinin sözleri, ittifak ortakları HDP'yi memnun etmedi.HDP vekili Meral Danış Beştaş, söz konusu ziyarete ilişkin 23 Derece isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.HDP'Lİ BEŞTAŞ: "KILIÇDAROĞLU CESUR DEĞİLDİ, ÜRKEKTİ"Kılıçdaroğlu'nu 'cesur olmamakla' itham eden Beştaş, "Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanması dikkatimizden kaçmadı. Sorunlara adını vermek lazım. Daha fazlası lazım, bir kere muhalefetin daha cesur ve net olması lazım. Burada bir ürkeklik bir cesur olmama hali yansıdı." diye konuştu."KILIÇDAROĞLU'NUN DAHA FAZLASINI YAPMASI LAZIM"Beştaş'ın Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:"Diyarbakır'ın ne kadar politik olduğu bilinir. Politikayı çok yakından izlerler. Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olumsuz demiyorum, asla öyle yorumlanmasın. Tabi ki gitmeli. Gelişi de iyi olmuştur. Bence halk da soru sorma olanağı bulmuştur. Bu yönleriyle olumlu ama açıkçası cesur bulmadım ben. Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanması dikkatimizden kaçmadı. Sorunlara adını vermek lazım. Türk'e Türk, Kürt'e Kürt diyorum çaya çay diyorum. Çok genel, 'dertlerinize talibim' diyor ama derdin adını söyleyemiyor. Söylesin de gerçekten öyle mi bir bileyim. Daha fazlası lazım, bir kere muhalefetin iktidardan daha cesur ve net olması lazım. İktidara gelirsem neleri değiştireceğim, hangi yanlışları düzelteceğini söylemesi lazım. Burada bir ürkeklik bir cesur olmama hali yansıdı. Umarım onlar da buradan gerekli çıkarımları yapmıştır "