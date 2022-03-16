EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) akaryakıtçılarla yapılan zirvede bayi ve dağıtıcılar uyarılırdı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği açıklamasında bulundu.EPDK Başkanı Yılmaz'ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımı ile dün bir toplantı gerçekleştirildi. TÜPRAŞ ve STAR Rafineri yöneticilerinin de katıldığı toplantıda akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu durum ve bir süredir gündeme getirilen marj paylaşımı konusu değerlendirildi.TAVAN FİYAT GÜNDEME GELEBİLİRToplantı sonrası yapılan açıklamada, 'Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ile dağıtıcı-bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK'nın bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir. Ancak dağıtıcı-bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Toplantıda dağıtıcı-bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir' denildi.Toplantıda Başkan Yılmaz'ın fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendirdiği, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlattığı belirtildi.KREDİ KARTI, NAKİT FARKI OLMAZAçıklamada ayrıca 'İlgili kanun gereği herhangi bir mala 'kredi kartı ile tek çekimlerde ödenen meblağ' ile 'nakit ödenen meblağ' farklı olamaz. Bu konunun 'akaryakıtta nakit ödemeye ucuz fiyat önerisi' gibi lanse edilmesi ise doğru değildir. Zira tüketicilerin büyük bir çoğunluğu akaryakıt ürünlerini kredi kartı ile satın almaktadır. Bu talep kredi kartı ile akaryakıt alan tüketicileri cezalandırmak anlamına gelecektir. Son olarak ifade etmek isteriz ki; ne petrol fiyatlarının istikrarsız bir görünüm sergilediği bu günlerde ne de ileride, akaryakıt fiyat oluşumunu etkileyecek tüketici aleyhine herhangi düzenlemeye gidilmesi söz konusu olabilir' değerlendirmesinde bulunuldu.