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Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu

Türkiye'de bazı bölgelerde kar etkisini göstermeye devam ediyor. 16 Mart'ta birçok ilde okullar tatil edilmişti. 17 Mart Perşembe günü için de tatil haberleri gelmeye başladı. İlk açıklamalar Rize ve Trabzon valiliklerinden geldi. Peki 17 Mart Perşembe günü hangi illerde okullar tatil?

Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu
Ekleme: 16.03.2022 - 21:37 Güncelleme: 16.03.2022 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu
Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de etkisini göstermişti. Öğrencileri ve çalışanları riske atmamak adına birçok valilik tatil kararlarını duyurmuştu. Kar yağışının etkisini azaltmadığı yerlerden ise tatil haberi gelmeye devam ediyor. İşte 17 Mart Perşembe günü okulların tatil edildiği iller...

RİZE

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağına işaret edilen açıklamada, 'İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

TRABZON

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.
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