  • USD: 14,68 - 14,70
  • EURO: 16,13 - 16,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Türkiye, yaptırdığı yüz ve çene nakilleri sonrası Recep Sert'i konuşmuştu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi arasında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu belirtildi. Operasyonda bir kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşte ayrıntılar!

Ekleme: 16.03.2022 - 22:08 Güncelleme: 16.03.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

EDREMİT'TE YAKALANDILAR!

Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



HDP'li Beştaş Diyarbakır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu hedef aldı: Cesur bulmadım çok ürkekti
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
16 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklamalar
CHP işi liyakat: Maaşını ilçe başkanına vermeyince kovuldu
İzmir’de gökyüzü kızıla büründü, görenler cep telefonuna sarıldı! Uzman isim sebebini açıkladı
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
Başkan Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan önemli açıklamalar
Zelenskiy ABD Kongresi'ne sesleniyor
CHP'li ABB ulaşıma zam yaptı! öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti!
Moskova'da tarihi zirve! Putin Zelenskiy zirvesi olacak mı?
Kadına şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanları için yasa teklifi Meclis'e verilecek!
Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Yunanistan'da gündem Türk yemekleri
CHP'li başkandan partiye ‘haraç’ suçlaması: Bu partide liyakat yok
Savcı Yılmaz İran istihbaratından arkadaşını istemiş! “1 milyon dolara çıkarırız”
Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu

Eğitime kar engeli haberleri gelmeye başladı! Valilikler peş peşe duyurdu

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Düzenlenen operasyonla yakalandı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Kimse cesaret edememişti onlar başardı! Beyaz kıtaya Türk imzası!

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor

Instagram, yakında NFT özelliğine kavuşuyor